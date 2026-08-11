ТАСС: вернувшийся на Украину после обмена пленными мужчина умер от пыток СБУ

В Киеве вернувшийся после обмена пленными мужчина умер из-за пыток СБУ ТАСС: вернувшийся на Украину после обмена пленными мужчина умер от пыток СБУ

Москва11 авг Вести.Вернувшийся на Украину в рамках обмена пленными Олег Котов умер в одном из госпиталей Киева после регулярных истязаний со стороны Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

По официальной версии, причиной смерти Котова стало онкологическое заболевание, однако врачи сообщили российским силовикам, что настоящей причиной смерти мужчины стала остановка сердца после пыток электричеством.

В киевском госпитале умер некий Олег Котов, который вернулся на Украину в рамках обмена пленными… По информации медиков, к Котову неоднократно приходили сотрудники СБУ, которые выводили мужчину "на беседы" сообщили журналистам представители силовых структур

Ранее российские силовики сообщили ТАСС, что пьяный офицер СБУ Александр Мажара расстрелял из табельного оружия двух мирных жителей в Запорожье.

До этого бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров сравнил настроения у сотрудников украинских спецслужб с атмосферой в немецком генштабе в феврале 1945 года.