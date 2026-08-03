В Запорожье пьяный сотрудник СБУ расстрелял двух мирных жителей

Пьяный офицер СБУ расстрелял двух мирных жителей в Запорожье В Запорожье пьяный сотрудник СБУ расстрелял двух мирных жителей

Москва3 авг Вести.В Запорожье пьяный офицер Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Мажара расстрелял из табельного оружия двух мирных жителей. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

В Запорожье пьяный сотрудник СБУ Александр Мажара (28​​​.11.1998 г. р.) расстрелял из табельного оружия двух местных жителей. Происшествие случилось 2 августа рассказал собеседник агентства

По данным силовиков, Мажара страдает целым рядом хронических заболеваний.

Ранее бывший офицер СБУ Василий Прозоров рассказал, что сейчас настроение у сотрудников украинских спецслужб можно сравнить с атмосферой в немецком генштабе в феврале 1945 года.