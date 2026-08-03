Москва3 авгВести.В Запорожье пьяный офицер Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Мажара расстрелял из табельного оружия двух мирных жителей. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
В Запорожье пьяный сотрудник СБУ Александр Мажара (28.11.1998 г. р.) расстрелял из табельного оружия двух местных жителей. Происшествие случилось 2 августарассказал собеседник агентства
По данным силовиков, Мажара страдает целым рядом хронических заболеваний.
Ранее бывший офицер СБУ Василий Прозоров рассказал, что сейчас настроение у сотрудников украинских спецслужб можно сравнить с атмосферой в немецком генштабе в феврале 1945 года.