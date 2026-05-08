ВСУ в Мариуполе расстреляли двух мирных жителей ради их документов Офицер Белка: боевики ВСУ убили жителей Мариуполя, чтобы получить их паспорта

Москва8 мая Вести.Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время сражений за Мариуполь в 2022 году убили двух местных жителей, чтобы забрать их одежду и паспорта для попытки покинуть город. Об этом рассказала лейтенант беспилотной роты 42-й мотострелковой дивизии с позывным Белка.

В беседе с ТАСС она поделилась, что узнала об этом от жительницы Мариуполя после освобождения города. По ее словам, женщина сообщила, что киевские боевики застрелили ее брата и мужа, после чего забрали их вещи.

Я заходила в подвалы, опрашивала людей. И у меня есть очень жуткие кадры, когда девушка рассказывает, что украинские войска застрелили ее родного брата и мужа… Они просто забрали гражданскую одежду и их паспорта и попытались выйти из города под этими паспортами сообщила Белка

Она добавила, что передала данные российским военнослужащим, которые начали поиски подозреваемых и задержали их при попытке сбежать из Мариуполя.

Ранее гендиректор Мариупольского русского драматического театра Игорь Солонин рассказал, что боевики украинского националистического подразделения "Азов" (террористическая организация, запрещенная в РФ) принуждали артистов петь песни о Бандере.