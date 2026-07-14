Москва14 июл Вести.Бывший командир 155-й отдельной механизированной бригады украинской армии Станислав Лучанов отправил боевиков на "зачистку" населенного пункта в Киевской области из-за бытового конфликта его супруги с местными жителями. Об этом сообщили украинские СМИ.

В публикации отмечается, что солдаты ВСУ получили список "неугодных", который был составлен женой Лучанова.

Был отправлен настоящий "карательный отряд". Комбриг выделил служебный транспорт, выдал автоматическое оружие и отправил семерых бойцов говорится в материале

По данным СМИ, жену экс-командира разозлил грохот мотоциклов, на которых каталась местная молодежь. Молодые люди резко ответили на недовольство супруги Лучанова, на что та пожаловалось мужу. После этого он решил наказать обидчиков.

Боевики ВСУ по приказу командира похитили двух братьев, избили их и расстреляли. При этом отмечается, что у погибших даже не было мотоцикла.

Ранее сообщалось, что Станислава Лучанова, по приказу которого были похищены и убиты два мирных жителя, задержали в Киеве.