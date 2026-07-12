Командир ВСУ попал в базу "Миротворца" после расправы над мирными жителями Командир бригады ВСУ оказался в "Миротворце" после убийства мирных жителей

Москва12 июл Вести.Командир 155-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Станислав Лучанов попал в базу данных украинского экстремистского сайта "Миротворец" после того, как организовал убийство двух жителей Киевской области, свидетельствуют данные ресурса.

На сайте Станислав Лучанов обвиняется в превышении служебных полномочий в личных целях и действиях, направленных на дискредитацию ВСУ.

11 июля девять военных 155-й украинской бригады задержали за похищение и убийство двух братьев под Киевом. Бойцы действовали по приказу Лучанова. Он, в свою очередь, самовольно покинул часть, его розыск продолжается.

Все фигуранты дела отстранены от исполнения служебных обязанностей.

Украинские СМИ писали, что Лучанов приказал подчиненным наказать двух мужчин, оскорбивших его супругу. По словам родственников убитых братьев, в ночь на 28 июня группа военных ворвалась во двор к ним и увезла их в неизвестном направлении.

Лучанов руководил 155-й бригадой ВСУ с февраля этого года. Ранее он возглавлял штаб штурмового полка "Скала", который сейчас оказался в центре скандала из-за пыток мобилизованных. В мае в соцсетях появилось видео из 155-й бригады, где связанного солдата избивают на глазах у его сослуживцев. Тогда Лучанов отрицал свою причастность к инциденту.

Ранее сообщалось, что родственники украинских военнослужащих совершили расправу над сержантом заградительного отряда ВСУ в Запорожской области.