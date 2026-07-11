Москва11 июл Вести.Родственники украинских военнослужащих совершили расправу над сержантом заградительного отряда ВСУ С. Сапигой в Запорожской области. Об этом агентству ТАСС сообщили источники в российских силовых структурах.

По имеющейся информации, военнослужащий 44-й артиллерийской бригады, входивший в расчёт заградотряда, был убит в одном из сёл на подконтрольной Киеву территории региона.

Собеседник агентства отметил, что преступление было совершено с особой жестокостью, при этом личные вещи и ценное имущество погибшего остались нетронутыми, что указывает на мотив мести. Также сообщается, что супруга и дети Сапиги в настоящее время получают регулярные угрозы на мобильные телефоны.