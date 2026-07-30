Москва30 июлВести.Настроение у сотрудников украинских спецслужбах в настоящий момент можно сравнить с атмосферой в немецком генштабе в феврале 1945 года. Об этом в беседе с KP.RU заявил бывший офицер Службы безопасности Украины, основатель агентства расследований UkrLeaks Василий Прозоров.
По его словам, усталость от конфликта уже давно отмечается на Украине.
Там такая точка зрения, которую можно сравнить с настроениями в немецком генштабе в феврале 1945 года: они надеются, что возможно обещанное фюрером чудо, что получат вундерваффе – и за ним "победа"сказал Прозоров
Он добавил, что среди простых украинских граждан также наблюдаются упаднические настроения. По словам Прозорова, усталость украинцев переходит в апатию.