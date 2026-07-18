Москва18 июл Вести.Украинские спецслужбы, применяя психологическое воздействие, могут завербовать абсолютно любого человека. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил бывший офицер СБУ Василий Прозоров.

По его словам, каждому человеку свойственно думать, что его не завербуют, и он умнее тех, с кем это происходит.

Украинские спецслужбы, приобрели уже очень серьезный опыт на массовой вербовке исполнителей. Они очень хорошо умеют психологически обрабатывать людей, склонять их на свою сторону, чтобы люди превращались фактически в живые биороботы, которые совершают теракты … Завербовать можно любого, нужно только знать ключик, как к нему подобраться. У кого-то финансовые проблемы, у кого-то самомнение завышенное, там самолюбие потешить свое, у кого-то там, не знаю, компромат имеется сказал он

Также он отметил, что массу людей можно завербовать, играя на тщеславии.

Приправьте к этому материальную заинтересованность или же патриотическое чувство, воззвать к тем же патриотическим чувствам какого-нибудь украинца, который живет в Европе, и, в принципе, его можно склонить, в общем, достаточно легко к каким-то противоправным поступкам. Легко объяснимо, там сказать, что вот родина в опасности, ты тут в Европе прохлаждаешься, можешь послужить своей стране … Все, как бы задачка для оперативника первого года службы добавил он

Ранее Василий Прозоров рассказал, что во Франции не афишируют покушение на бизнесмена Вадима Ермолаева, так как Украина должна оставаться "хорошей" для европейских граждан, а Монако может потерять капитал.