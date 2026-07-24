Москва24 июлВести.Задержанные в ходе СВО иностранные наемники не признают свое участие в боевых действиях на стороне Украины, заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
Многие из попавших в плен наемников утверждают, будто выполняли тыловые функции, однако следствие располагает доказательствами, опровергающими эти заявления, отметил глава СК в интервью ТАСС.
Попавшие в плен иностранцы не находят в себе смелости честно сказать, что они воевали в составе украинских подразделенийсказал Бастрыкин
Он подчеркнул, что собранные материалы свидетельствуют о причастности этих лиц к боевым операциям, а не только к вспомогательной деятельности.
Ранее в СК РФ сообщили, что гражданин Колумбии Бурбано Арготи Хулио Цезарь получил 13,5 лет лишения свободы за участие в боевых действиях в составе ВСУ. Приговор вынесен заочно.