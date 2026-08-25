RT: двух россиян освободили после более двух лет плена у боевиков в Мали

Двое россиян освобождены после двух лет плена у террористов в Мали RT: двух россиян освободили после более двух лет плена у боевиков в Мали

Москва25 авг Вести.Двое россиян были освобождены после 755 дней в плену у боевиков в Мали. Об этом сообщило RT.

Российские бойцы попали в плен в июле 2024 года во время боев в районе Тинзауатена.

Один из освобожденных, Василий, рассказал, что их постоянно держали в цепях в условиях постоянной жары. Они получали плохую питьевую воду, а кормили их преимущественно макаронами.

Его товарищ Александр отметил, что возможности сбежать практически не было, поскольку они находились в пустыне Сахара. По его словам, в первый год плена они надеялись на освобождение, однако затем потеряли надежду и им стало безразлично. Они даже просили своих мучителей убить их.

Говоря о дальнейших планах, оба российских бойца сообщили о намерении принять участие в СВО.

Освобожденные являются бывшими бойцами "Группы Вагнера" - российской частной военной компании. По данным RT, в операции по их возвращению участвовали военнослужащие Главного управления Генштаба (ГРУ) и Африканского корпуса ВС России, а также ливийские ВС.

Сейчас россияне проходят реабилитацию на базе Африканского корпуса Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что террористы в Мали получают поддержку от Украины и Франции. В частности, боевикам предоставляют военную подготовку, вооружение и информационное освещение.