Украинские инструкторы готовят террористов в Мали при содействии Франции

Украинские инструкторы ведут подготовку террористов в Мали при поддержке Франции Украинские инструкторы готовят террористов в Мали при содействии Франции

Москва12 авг Вести.Украинские инструкторы при поддержке Парижа занимаются подготовкой террористов в Мали, сообщает RT.

Вербовку и транзит боевиков осуществляют местные филиалы террористических организаций ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ) и "Аль-Каида" (террористическая организация, запрещена в РФ).

После идеологической обработки боевики либо примыкают к "Аль-Каиде", либо вступают в группировку "Фронт освобождения Азавада", которая планирует создать свое государство на севере Мали.

Азавадские командиры больше месяца проходили диверсионную подготовку на Украине. На место их сопровождал боевик-туарег ливийского происхождения и гражданин Великобритании Бессада Акли Шейка отмечает Telegram-канал RT

С целью снабжения малийских группировок в том числе используется мавританский маршрут.

По признанию одного из боевиков JNIM, компоненты для дронов-камикадзе поставляет "европейский друг". Это подтверждает данные о том, что ГУР и посольство Украины в Мавритании оказывают боевикам поддержку, заметил в разговоре с RT шеф-редактор проекта Departamente Ярослав Сычев.

По его словам, из Франции боевикам оказывают мощную информационную поддержку – дают трибуну для выступлений, а малийское правительство выставляют маргиналами и палачами.

Сычев отметил, что внешняя поддержка боевиков в Мали основана на союзе Парижа и Киева. Украинские боевики являются полезным тактическим партнером для интересов Франции.

Ранее замглавы МИД РФ Георгий Борисенко заявил, что нельзя исключать, что в Мали активизируются украинские наемники и террористы. Он отметил, что Запад и Украина намеренно вредят России и становлению независимых государств на Африканском континенте.