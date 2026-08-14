Украина готовит африканских боевиков для борьбы с Россией Киев хочет использовать африканских боевиков в борьбе с Россией

Москва14 авг Вести.Инструкторы из Украины занимаются вербовкой и подготовкой уроженцев стран Африки с целью их использования против России. Об этом РИА Новости рассказал источник в силовых структурах на востоке Ливии.

По словам собеседника агентства, киевский режим может использовать боевиков как против интересов РФ в Африке, так и на Украине.

Действительно, существуют тренировочные центры в Таджуре, а также в районе дороги аэропорта в столице Триполи. Кроме того, есть тренировочный центр "Ат-Тикбали". На этих объектах находятся украинские специалисты, которые участвовали в разработке программ подготовки и механизмов обучения, а также передавали свой опыт применения ударных беспилотников сказал собеседник агентства

Заместитель главы МИД РФ Георгий Борисенко ранее заявил, что Киев пытается создать "второй фронт" против России в Африке. Он уточнил, что в последнее время наблюдается активизация украинских боевиков на африканском континенте.

Между тем директор департамента стран Африки МИД РФ Анатолий Башкин отметил, что продвинутые беспилотники украинского производства начали появляться у боевиков на африканском континенте.