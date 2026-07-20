МИД РФ заявил о наличии у боевиков в Африке изготовленных на Украине новых БПЛА МИД РФ: в Африке зафиксировано появление новых БПЛА украинского производства

Москва20 июл Вести.Продвинутые беспилотные летательные аппараты (БПЛА) украинского производства начали появляться у боевиков на африканском континенте.

Об этом сообщил ТАСС директор департамента стран Африки МИД РФ Анатолий Башкин.

Речь идет … скорее, о более современных типах вооружений - о достаточно продвинутой модели БПЛА украинского производства, систем РЭБ, не только FPV-дронов, но и тяжелых беспилотников типа "Баба-яга" ответил дипломат на вопрос о том, попадает ли на африканский континент украденное на Украине оружие

Башкин добавил, что украинские военные советники находятся на территории северного приграничья в Мали, где проживают туареги, а также в других районах, где действуют джихадисты. Там их обучают использованию современных видов оружия как украинского, так и западного производства.

Мы отмечаем, и "Африканский корпус" отмечает появление в последнее время в руках террористов новых типов современного оружия добавил директор профильного департамента внешнеполитического ведомства

В середине апреля 2026 года МИД России допустил причастность силовых структур стран Запада к подготовке атак вооруженных антиправительственных группировок в Мали.