МИД России: Париж и Киев могут быть причастны к атакам боевиков в Мали

МИД России назвал возможных причастных к атакам боевиков в Мали МИД России: Париж и Киев могут быть причастны к атакам боевиков в Мали

Москва27 авг Вести.Французские и украинские спецслужбы могут быть причастны к недавним масштабным атакам боевиков в Мали. Об этом в интервью РИА Новости заявил директор первого Европейского департамента Министерства иностранных дел России Артем Студенников.

Как отметил дипломат, серьезную обеспокоенность вызывает ситуация в Сахельском регионе. По его словам, там Франция предпринимает целенаправленные шаги, направленные на дестабилизацию обстановки с целью свержения действующих правительств и прихода к власти подконтрольных Парижу режимов.

Есть самые серьезные основания полагать, что французские и украинские спецслужбы стояли и за недавними масштабными атаками боевиков в Мали, которые потерпели провал благодаря профессиональной и героической работе нашего Африканского корпуса сказал Студенников

В июле военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный сообщил, что подразделения Африканского корпуса совместно с армией Мали ведут ожесточенные бои с террористами в городах Гао, Севаре, Агелхок и Анефис.