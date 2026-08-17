Лавров: участие украинских военных в террористических атаках в Африке тревожит

Лавров: украинских военных привлекают к терроризму в Африке, это тревожит Лавров: участие украинских военных в террористических атаках в Африке тревожит

Москва17 авг Вести.Информация о том, что зарубежные организаторы и спонсоры задействую украинских военных в террористических атаках в Африке тревожит, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Тревожит информация о том, что те, кто организует и оплачивает из-за границы вот эти операции незаконных вооруженных формирований, задействуют и украинцев​​​. Причем не наемников, а военнослужащих сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ганы Самуэлем Окудзето Аблаквой

Лавров подчеркнул, что теперь речь идет не об изолированных индивидуальных терактах, а о государственном терроризме против государств Сахеля.

Он напомнил об атаках в Мали, которые помогал подавить Африканский корпус ВС РФ.

В конце апреля в Мали произошли скоординированные вылазки террористических групп. Террористы нанесли удары по вооруженным силам страны, убили министра обороны Садио Камару и членов его семьи.