Москва14 сен Вести.Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сделал Литве пугающее предупреждение. Об этом пишет издание Daily Express.

Уточняется, что Медведев прокомментировал слова Вильнюса о планах изменить свой безъядерный статус.

Медведев сделал жуткое предупреждение, что Литва может "исчезнуть с карты мира" отмечается в публикации

Медведев в ходе рабочей поездки в Северо-Западный федеральный округ (СЗФО) прокомментировал планы Вильнюса по поправкам в конституцию, чтобы снять запрет на размещение ядерного оружия. По его словам, Литва может исчезнуть в случае начала военного конфликта.

13 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что размещение ядерного оружия на территории Литвы не обезопасит ее, а наоборот обернется для страны большей опасностью.