Медведев заявил, что статья 5 НАТО не защитит Литву при конфликте

Медведев пригрозил Литве исчезновением в случае военного конфликта Медведев заявил, что статья 5 НАТО не защитит Литву при конфликте

Москва11 сен Вести.Литва может исчезнуть в случае начала военного конфликта. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе рабочей поездки в Северо-Западный федеральный округ (СЗФО).

На видео, опубликованном в канале Медведева в MAX, политик прокомментировал планы Вильнюса по поправкам в конституцию, чтобы снять запрет на размещение ядерного оружия.

Он отметил, что возможная отмена запрета откроет путь для размещения на территории Литвы различных видов вооружений, включая ядерные.

Они, дурачки, не понимают, что если, не дай Бог, что-то подобное случится, и нам придется реагировать на их действия, в том числе в той же самой Литве, - за них никто не вступится… И известная 5-я статья Североатлантического договора или договора о создании НАТО не будет реализована… Литва исчезнет с карты мира сказал он

По словам Медведева, в случае вступления стран НАТО в войну на стороне Литвы случится катастрофа планетарного масштаба.

Ранее спикер парламента Литвы заявил, что сейм республики планирует принять конституционные поправки в начале 2027 года. По его словам, с запретом на размещение ядерных сил Литва выглядит "белой вороной" на фоне НАТО.