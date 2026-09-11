Песков: Литва попадет под прицел ядерного оружия РФ, если разместит его у себя

В Кремле предупредили Литву о последствиях размещения ядерного оружия Песков: Литва попадет под прицел ядерного оружия РФ, если разместит его у себя

Москва11 сен Вести.

Литва окажется под прицелом российского ядерного оружия, если разместит на своей территории ядерные вооружения, которые будут устремлены на восток. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он прокомментировал готовность литовских властей исключить из Конституции запрет на размещение ядерного оружия.

Очевидно, что на запад это оружие нацелено не будет, оно будет нацелено на восток - то есть на нас. И если на территории будет ядерное оружие, которое нацелено на нас, соответственно, территория этой страны будет также под прицелом нашего ядерного оружия объяснил Песков

Ранее соответствующую поправку к Конституции предложил принять Сейм Литвы. Предположительно, осенняя сессия парламента будет продлена до 13 января 2027 года.