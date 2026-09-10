Песков: Латвия потеряет выгоду от пошлин на российское и белорусское зерно

Песков предупредил Латвию о потерях из-за пошлин на российское зерно Песков: Латвия потеряет выгоду от пошлин на российское и белорусское зерно

Москва10 сен Вести.Латвия может потерять экономическую выгоду из-за введения пошлин на российское и белорусское зерно и продукты его переработки. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя планы латвийского правительства.

По его словам, торговые операции с российской и белорусской продукцией приносили выгоду самой Латвии. При этом Песков отметил, что российские поставщики могут переориентироваться на другие направления.

Латвия очень много потеряет из-за этого сама, потому что эти статьи торговых обменов, эти статьи экспорта приносили выгоду и самим латышам сказал он

Песков добавил, что мировой рынок значительно шире латвийского, и у России остаются альтернативные направления для торговли.

Правительство Латвии планирует установить 300-процентные пошлины на зерно из России и Белоруссии, а также на продукты его переработки.