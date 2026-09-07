Латвия собирается ввести пошлины в 300% на зерно из РФ

Латвия хочет ввести 300-процентные пошлины на российское зерно Латвия собирается ввести пошлины в 300% на зерно из РФ

Москва7 сен Вести.Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс объявил о планах ввести пошлины на российское зерно в размере 300%. Помимо этого, прибалтийская республика собирается сформировать ограничения против зерна, выращенного на новых территориях России.

По словам Кулбергса, он планирует распространить эти пошлины на все прибалтийские страны. Глава латвийского правительства уже провел переговоры с эстонским коллегой и собирается поговорить с премьером Литвы.

В 2024 году Евросоюз уже ввел пошлины на зерно из РФ и Белоруссии. В частности, ставка на тонну пшеницы составила 95 евро. Как заявили в совете ЕС, этот шаг направлен на борьбу с дестабилизацией европейского рынка.

5 сентября западные СМИ сообщили, что Латвия и Литва могут запретить транзит российского зерна через свои порты. Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс заявил, что перевозка российской сельскохозяйственной продукции через инфраструктуру прибалтийской республики противоречит литовским ценностями.