В Латвии рассматривают полный запрет автобусных перевозок в РФ и Белоруссию

Латвия предложила с 2027 года прекратить автобусное сообщение с Россией В Латвии рассматривают полный запрет автобусных перевозок в РФ и Белоруссию

Москва7 сен Вести.Министерство транспорта Латвии внесло в правительство поправки, предусматривающие прекращение пассажирских автобусных перевозок в Россию и Белоруссию с 2027 года. Об этом сообщило издание Delfi.

Инициатива латвийского ведомства может затронуть регулярные и нерегулярные международные автобусные перевозки, а также транзитные маршруты через территорию Латвии в Россию и Белоруссию.

Сейчас между Ригой и Москвой выполняется один регулярный ежедневный рейс. Разрешение перевозчика действует до 9 января 2027 года. Продлевать его не планируется.

В министерстве признают, что мера может иметь ограниченный эффект, поскольку пассажиры могут пользоваться стыковочными маршрутами через Литву и Эстонию. Кроме того, предполагаемый запрет не распространяется на микроавтобусы.

Сейчас инициативу направили на рассмотрение правительству Латвии.

Ранее сообщалось, что Латвия и Литва рассматривают полную приостановку транзита российского зерна через свои территории. Литовский премьер-министр назвал такие перевозки "противоречащими ценностям" республики.