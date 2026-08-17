В Литве выступили с идеей сократить время транзита для россиян до шести часов

В Литве предложили сократить время транзита для россиян до шести часов В Литве выступили с идеей сократить время транзита для россиян до шести часов

Москва17 авг Вести.В Литве предложили ограничить время транзита российских граждан через балтийскую республику до шести часов. Соответствующие поправки в Закон о государственной границе и ее защите внес депутат Сейма от партии "Союз Отечества — христианские демократы Литвы", экс-министр обороны Арвидас Анушаускас.

По словам парламентария, проект не несет в себе противоречия законам Европейского союза и не изменяет в одностороннем порядке максимальный 24-часовой срок на транзит, установленный в регламенте от 2003 года. Как он уверяет, тот регламент "был принят в совершенно ином геополитическом контексте".

Анушаускас предложил правительству вместе с Латвией, Эстонией, Польшей и другими странами региона инициировать пересмотр регламента.

Литва должна официально предложить ЕК (Еврокомиссии. – Прим. ред.) установить максимальный шестичасовой транзитный период на уровне всего ЕС приводит его слова "Sputnik Литва"

Парламентарий озвучил предложение использовать уже существующую автоматизированную инфраструктуру распознавания номерных знаков, благодаря которой можно регистрировать начало, конец маршрута и отклонения от пути.

В материале "Sputnik Литва" сказано, что поправки, если будут приняты, начнут действовать 1 января 2027-го.

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