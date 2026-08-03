Москва3 авгВести.В Литве из образовательной программы хотят исключить преподавание патриотизма и гражданственности на основе текстов русского ученого и писателя Михаила Ломоносова. С таким предложением выступил глава правительства республики Миндаугас Синкявичюс.
Уточняется, что речь идет об изменении школьных программ, принятых в 2022 году.
Премьер-министр предложил внести изменения в учебные программы общеобразовательных школ, принятые в 2022 году, и больше не учить литовских школьников патриотизму и гражданственности на основе текстов Михаила Ломоносова, писателя, прославлявшего российские имперские войныговорится в заявлении канцелярии кабинета министров Литвы
В то же время Синкявичюс призвал включить в образовательные программы произведения "классика украинской литературы", писателя Тараса Шевченко. По его мнению, это позволит литовской молодежи лучше понимать "идентичность украинской нации".