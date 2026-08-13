Москва13 авгВести.Языковые ограничения при предоставлении государственных услуг в Литве должны приниматься с учетом состава населения, заявил министр культуры Литвы Лукас Альсис, комментируя отказ мэрии Вильнюса принимать письменные обращения и жалобы на русском языке.
Он отметил, что информация на русском языке может предоставляться устно, если языком владеет сотрудник администрации.
В Вильнюсе, например, проживает немало представителей национальных меньшинств, для которых русский является основным языком общениясказал министр в эфире радиостанции Žinių radijas
Ранее мэр Вильнюса Валдас Бянкунскас обратился с просьбой к Департаменту госбезопасности Литвы оценить, является ли рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом в список иноагентов) угрозой национальной безопасности республики.