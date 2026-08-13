Минкульт Литвы: следует учитывать состав населения при отказе от русского языка

В Литве призвали учитывать состав населения при отказе от русского языка Минкульт Литвы: следует учитывать состав населения при отказе от русского языка

Москва13 авг Вести.Языковые ограничения при предоставлении государственных услуг в Литве должны приниматься с учетом состава населения, заявил министр культуры Литвы Лукас Альсис, комментируя отказ мэрии Вильнюса принимать письменные обращения и жалобы на русском языке.

Он отметил, что информация на русском языке может предоставляться устно, если языком владеет сотрудник администрации.

В Вильнюсе, например, проживает немало представителей национальных меньшинств, для которых русский является основным языком общения сказал министр в эфире радиостанции Žinių radijas

Ранее мэр Вильнюса Валдас Бянкунскас обратился с просьбой к Департаменту госбезопасности Литвы оценить, является ли рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом в список иноагентов) угрозой национальной безопасности республики.