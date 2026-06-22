"Так будет спокойнее": в Литве заявили о необходимости всеобщего призыва Кандидат на пост премьера Литвы Синкявичюс: республике необходим всеобщий призыв

Москва22 июн Вести.В обеспечении безопасности страны должен участвовать каждый гражданин, поэтому в Литве необходим всеобщий армейский призыв. Об этом заявил кандидат на пост премьер-министра Литвы, лидер социал-демократов Миндаугас Синкявичюс, его цитирует издание Delfi.

Всеобщий призыв – составляющий элемент безопасности страны. Почему его не может быть? Каждый гражданин этой страны должен пытаться участвовать в большей безопасности. Если мы лучше будем готовы, я думаю, будем жить спокойнее сказал он

На вопрос о возможных сроках начала всеобщего призыва политик ответил, что вряд ли это случится в текущем парламентском цикле. Он пояснил, что дело не только в политическом решении: необходимо подготовить инфраструктуру и инструкторов.