Bild: Германии не хватает 2 тысяч добровольцев для своей бригады в Литве

Германия не может укомплектовать свою бригаду в Литве Bild: Германии не хватает 2 тысяч добровольцев для своей бригады в Литве

Москва14 авг Вести.Германии не хватает около двух тысяч добровольцев для бригады, которая должна быть развернута в Литве до конца 2027 года. Об этом сообщило издание Bild со ссылкой на данные министерства обороны ФРГ.

Еще в феврале журнал Der Spiegel ("Шпигель") написал, что Германия не может найти добровольцев для отправки бригады в прибалтийскую страну. Вместе с тем в июле министр обороны ФРГ Борис Писториус признал, что Берлин может рассмотреть вопрос о введении принудительного призыва для укомплектования бригады.

Литовская бригада - это самый важный проект бундесвера со времен холодной войны... На данный момент бригада может быть укомплектована добровольцами на 60% - таким образом, не хватает еще около 2 тысяч солдат говорится в публикации Bild

По информации издания, находящиеся уже сейчас в Литве части укомплектованы примерно на 92%. При этом большая часть бригады, в том числе танковый и мотопехотный батальоны, должны быть развернута только в следующем году. Именно в этих подразделениях фиксируется серьезный недобор.

Утверждается также, что вопрос о принудительной комплектации бригады планируется решить до конца 2026 года.