Москва14 авгВести.Германии не хватает около двух тысяч добровольцев для бригады, которая должна быть развернута в Литве до конца 2027 года. Об этом сообщило издание Bild со ссылкой на данные министерства обороны ФРГ.
Еще в феврале журнал Der Spiegel ("Шпигель") написал, что Германия не может найти добровольцев для отправки бригады в прибалтийскую страну. Вместе с тем в июле министр обороны ФРГ Борис Писториус признал, что Берлин может рассмотреть вопрос о введении принудительного призыва для укомплектования бригады.
Литовская бригада - это самый важный проект бундесвера со времен холодной войны... На данный момент бригада может быть укомплектована добровольцами на 60% - таким образом, не хватает еще около 2 тысяч солдатговорится в публикации Bild
По информации издания, находящиеся уже сейчас в Литве части укомплектованы примерно на 92%. При этом большая часть бригады, в том числе танковый и мотопехотный батальоны, должны быть развернута только в следующем году. Именно в этих подразделениях фиксируется серьезный недобор.
Утверждается также, что вопрос о принудительной комплектации бригады планируется решить до конца 2026 года.