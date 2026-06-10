В Польше осудили снос памятника Михаилу Булгакову в Киеве Польский политик Миллер назвал варварством снос памятника Булгакову в Киеве

Москва10 июн Вести.Бывший премьер-министр Польши (2001-2004) Лешек Миллер назвал варварством снос памятника писателю Михаилу Булгакову в Киеве. Соответствующий пост он разместил на своей странице в соцсети X.

Украинские варвары снесли памятник Михаилу Булгакову в Киеве. Теперь настало время сожжения книг. К слову, все они написаны на русском языке написал Миллер

Памятник был открыт в 2007 году на Андреевском спуске у "Дома Турбиных", где жил писатель. Два года назад киевские власти решили, что Булгаков - символ российской имперской политики и призвали его запретить.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, на Украине Михаила Булгакова исключили из школьной программы.

За последние годы только по официальным украинским данным уничтожено свыше 11 млн книг на русском языке. Они же продолжают делать вид, что все нормально, что они не варвары, что они никакие не нацисты заявила на брифинге Мария Захарова

Она подчеркнула, что запрещая книги русских писателей, включая Михаила Булгакова, Зеленский творит на Украине "бред космического масштаба".