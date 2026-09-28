В Литве намерены пресечь бегство чиновников в случае конфликта с Россией

Власти Литвы задумались о пресечении бегства чиновников в случае войны с РФ В Литве намерены пресечь бегство чиновников в случае конфликта с Россией

Москва28 сен Вести.Литовские власти планируют ограничить выезд чиновников из страны в случае войны с Россией. Об этом сообщает британская The Telegraph со ссылкой на глав национального центра управления кризисными ситуациями Литвы Вилмантаса Виткаускаса.

По его словам, планируется также закрытие границ на случай мобилизации граждан республики.

Процедуры, логистика и инфраструктурные возможности анализируются совместно с коллегами из Польши, и сам план должен быть разработан после достижения соглашения между двумя странами подчеркнул он

Ранее стало известно, что Литва расширит гражданский мобилизационный резерв до 100 тыс. человек, в него войдут госслужащие всех видов, врачи, инженеры, IT-специалисты, энергетики, логисты и полицейские, сообщил глава литовского кризисного центра. В случае кризиса такие сотрудники будут продолжать выполнять свои обязанности, обеспечивая работу критической инфраструктуры.