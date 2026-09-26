В Литве собираются расширить гражданский мобрезерв до 100 тысяч человек

Литва расширит мобилизационный резерв до 100 тысяч человек В Литве собираются расширить гражданский мобрезерв до 100 тысяч человек

Москва26 сен Вести.Гражданский мобилизационный резерв в Литве собираются расширить примерно до 100 тысяч человек. Об этом сообщил глава Национального центра управления кризисами Вилмантас Виткаускас, передает литовское национальное радио и телевидение (LRT).

В резерв включат специалистов, работа которых необходима для сохранения жизненно важных функций государства во время мобилизации и чрезвычайных ситуаций. Функции за такими сотрудниками власти хотят закрепить заранее, чтобы при мобилизации их не привлекали к другим работам сказал Виткаускас

Среди мобилизационного резерва будут госслужащие всех видов, врачи, инженеры, IT-специалисты, энергетики, логисты и полицейские, сообщил глава литовского кризисного центра. В случае кризиса такие сотрудники будут продолжать выполнять свои обязанности, обеспечивая работу критической инфраструктуры.

Накануне в Литве начались национальные мобилизационные учения "Свод Витиса 2026". В рамках тренировок власти впервые отрабатывают эвакуацию населения в Польшу на случай чрезвычайной ситуации.