В Литве отработают эвакуацию через границу с Польшей при ЧС

В Литве на учениях отработают эвакуацию населения в Польшу В Литве отработают эвакуацию через границу с Польшей при ЧС

Москва25 сен Вести.Литва в рамках учений "Свод Витиса 2026" отработает эвакуацию населения через границу с Польшей в случае чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает литовская телерадиокомпания LRT.

В тренировке по проверке национальной системы мобилизации примут участие около 3 тысяч государственных служащих и представителей самоуправлений, а также около 1 тысячи добровольцев. Участники отработают действия властей при ухудшении ситуации с безопасностью и при других чрезвычайных обстоятельствах.

В ходе учений по проверке мобилизационной системы "Свод Витиса 2026" впервые будет задействован государственный резерв, а совместно с польскими коллегами – отработаны процедуры возможной эвакуации через границу говорится в сообщении

По данным журналистов, ожидается прибытие в Литву зарубежных партнеров и союзников. Одной из наиболее многочисленных станет делегация из Польши.

С польскими коллегами мы обсудим процедуры пересечения границы и возможную эвакуацию из Литвы. Сувалкский коридор чрезвычайно важен как в военном, так и в логистическом смысле, и участие именно польских коллег имеет огромное значение заявил глава Национального центра управления кризисами Вилмантас Виткаускас

Впервые в ходе учений также задействуют государственный резерв Литвы, в том числе запасы продовольствия.

Сценарии тренировки включают киберинциденты, дезинформацию, саботаж и защиту критической инфраструктуры. В субботу 10 самоуправлений проведут практическую эвакуацию, включая вывоз жителей Вильнюса и приграничных территорий на случай угрозы военного вторжения. 29 сентября планируется проверить готовность к инцидентам на объектах энергетической инфраструктуры и подводных кабелях, а 30 сентября по сценарию будет объявлена мобилизация.

Ранее парламент Литвы в первом чтении одобрил отказ от запрета на размещение ядерного оружия на территории страны.