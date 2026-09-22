Сейм Литвы в первом чтении одобрил отмену запрета на размещение ЯО

Сейм Литвы одобрил отказ от запрета на размещение ядерного оружия Сейм Литвы в первом чтении одобрил отмену запрета на размещение ЯО

Москва22 сен Вести.Сейм (парламент) Литвы одобрил в первом чтении отказ от запрета на размещение на территории страны ядерного оружия.

Поправки поддержали 99 депутатов, 5 воздержались, против были 13. Трансляция шла на сайте высшего законодательного органа страны.

Ядерное оружие является основой сдерживания. Если ты от этого отказываешься, ты отказываешься от полноценного сдерживания в своей стратегии безопасности заявил с трибуны Сейма депутат Лауринас Касчюнас

Согласно процедуре, Сейму придется проголосовать за изменение конституции повторно с трехмесячным перерывом. Нововведение должно быть поддержано квалифицированным большинством.

Ранее стало известно, что Польша развернула подразделения ПВО на границе с Украиной.