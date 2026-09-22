Москва22 сенВести.Сейм (парламент) Литвы одобрил в первом чтении отказ от запрета на размещение на территории страны ядерного оружия.
Поправки поддержали 99 депутатов, 5 воздержались, против были 13. Трансляция шла на сайте высшего законодательного органа страны.
Ядерное оружие является основой сдерживания. Если ты от этого отказываешься, ты отказываешься от полноценного сдерживания в своей стратегии безопасностизаявил с трибуны Сейма депутат Лауринас Касчюнас
Согласно процедуре, Сейму придется проголосовать за изменение конституции повторно с трехмесячным перерывом. Нововведение должно быть поддержано квалифицированным большинством.
Ранее стало известно, что Польша развернула подразделения ПВО на границе с Украиной.