Москва10 сен Вести.Сейм Литвы планирует в начале 2027 года принять поправку к Конституции, которая исключит запрет на размещение в стране ядерного оружия. Об этом сообщает LRT со ссылкой на спикера парламента Юозаса Олекаса.

По его словам, для принятия поправки осеннюю сессию парламента придется продлить до 13 января 2027 года.

Вероятно, предусмотренные нами графики и сроки законотворчества заставят нас немного продлить осеннюю сессию, чтобы мы могли принять именно эту статью Конституции сказал он

Нынешнее положение статьи 137 Конституции Литвы запрещает размещение оружия массового поражения на территории республики. Олекас ранее заявлял, что правило больше не соответствует геополитической ситуации. По его словам, Литва "выглядит как белая ворона" в контексте НАТО" из-за действующего запрета.

В июле сейм уже одобрил изменение статьи в первом чтении. Для внесения поправок в Конституцию Литвы необходимо, чтобы за них дважды с интервалом не менее трех месяцев проголосовали минимум 94 из 141 депутата.

Ранее запрет на размещение ЯО на своей территории сняла Финляндия. В августе президент Александр Стубб утвердил поправки, контролирующие ввоз, хранение и использование такого оружия, а также отменяющие запрет на изготовление ЯО в стране.