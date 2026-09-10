Чепа: рядом с Литвой можно расположить оружие, способное превратить ее в пепел

Депутат Чепа допустил размещение оружия на границе с Литвой Чепа: рядом с Литвой можно расположить оружие, способное превратить ее в пепел

Москва10 сен Вести.РФ может развернуть на границе с Литвой вооружение, способное мгновенно уничтожить эту прибалтийскую страну. Так депутат Госдумы Алексей Чепа прокомментировал литовские планы по отмене запрета на размещение в республике ядреного оружия.

По мнению Чепы, планы Литвы – это прямая угроза, которая вынуждает Россию отвечать.

Мы можем рядом на границе разместить определенные средства, которые в секунду уничтожат всю эту страну, превратят ее в пепел. А что, если что-то произойдет незапланированно и неожиданно? Это угроза. Незаряженное ружье, которое висит на стене, когда-нибудь стреляет заявил депутат в интервью НСН

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что желание прибалтийских стран разместить у себя ядерное оружие не сделает регион безопаснее.

17 июня парламент Финляндии одобрил законопроект, который разрешает ввоз на территорию страны ядерного оружия.