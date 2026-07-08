Власти Финляндии утаили от граждан поправки в законе о безъядерном статусе Райски: власти Финляндии скрывали изменения в законе о безъядерном статусе

Москва8 июл Вести.Власти Финляндии скрывали от собственных граждан изменение закона о безъядерном статусе, заявила финская общественная активистка Салли Райски в разговоре с ТАСС.

Она напомнила, что в июне правительство Финляндии изменили старый закон о ядерном оружии на территории страны, который теперь подразумевает, что ядерное оружие может находиться "или перемещаться по ней транзитом".

Как отметила Райски, весной 2026 года парламент предложил изменить этот закон. У граждан было право проголосовать, только это нигде не заявлялось, поскольку ссылка на информацию об инициативе была размещена лишь на странице в Facebook (принадлежит запрещенной и экстремисткой в РФ компании Meta), которую мало кто видел, подчеркнула активистка.

Райски добавила, что еще при вступлении Финляндии в НАТО в 2023 году в документах было указано, что на территории страны планируется разместить 15 баз Североатлантического альянса.

И уже тогда мы должны были понимать, что НАТО имеет право, по их мнению, на расположение ядерного оружия на своих базах пояснила активистка

23 апреля правительство Финляндии внесло в парламент страны предложение разрешить ввозить в страну и хранить на ее территории ядерное оружие. Для этого финский кабинет министров предложил внести поправки в закон об атомной энергии и уголовный кодекс. Немногим позднее, 17 июня, парламент Финляндии одобрил предложенный законопроект.

В свою очередь, МИД РФ предупредил Хельсинки, что Москва примет меры политического и военно-технического характера в ответ на отмену Финляндией законодательного запрета на ввоз и размещение ядерного оружия.