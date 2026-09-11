Депутат Афонин: Литва доиграется до того, что там будет размещено российское ЯО

В Госдуме прокомментировали возможное размещение ЯО на территории Литвы Депутат Афонин: Литва доиграется до того, что там будет размещено российское ЯО

Москва11 сен Вести.Литва своими действиями может добиться того, что на ее территории придется разместить российское ядерное оружие, а не западное. Об этом информационной службе "Вести" заявил заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин.

По словам депутата, Россия не будет оставлять угрозы своей национальной безопасности без ответа и продолжит наращивать свои возможности.

Вот эта поправка в Конституцию о размещении ядерного оружия, какие-то предприятия по производству дронов против нашей страны. Оружие может быть размещено, но не западное, а наше. Литва доиграется до того, что придется российское ядерное оружие размещать там для того, чтобы обезопасить нашу территорию. Поэтому игры вот этих нацистских режимов, они первые, кто проповедовал национализм после разрушения Советского Союза, они плохи для них, потому что мы угрозу нашей национальной безопасности оставлять не будем и будем наращивать свои возможности заявил Афонин

Ранее сообщалось, что Сейм Литвы планирует в начале 2027 года принять поправку к Конституции, которая исключит запрет на размещение в стране ядерного оружия.