Песков: Литва считает, что ЯО станет страховкой для нее, но будет наоборот

Песков прокомментировал попытки Литвы обезопасить себя ядерным оружием Песков: Литва считает, что ЯО станет страховкой для нее, но будет наоборот

Москва13 сен Вести.Руководство Литвы считает, что размещение ядерного оружия на территории страны обезопасит ее, но это наоборот обернется для нее большей опасностью. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Литва считает, что это будет страховкой для ее безопасности. А это будет наоборот провоцирование большой опасности для нее. Они просто этого не понимают. Они превратятся в цель для нашего ядерного оружия объяснил Песков

Ранее спикер парламента Литвы заявил, что сейм республики планирует принять конституционные поправки в начале 2027 года, которые исключат запрет на размещение в стране ядерного оружия.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил, что при таком развитии событий Литва может исчезнуть в случае начала военного конфликта.