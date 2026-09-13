Москва13 сенВести.Руководство Литвы считает, что размещение ядерного оружия на территории страны обезопасит ее, но это наоборот обернется для нее большей опасностью. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".
Литва считает, что это будет страховкой для ее безопасности. А это будет наоборот провоцирование большой опасности для нее. Они просто этого не понимают. Они превратятся в цель для нашего ядерного оружияобъяснил Песков
Ранее спикер парламента Литвы заявил, что сейм республики планирует принять конституционные поправки в начале 2027 года, которые исключат запрет на размещение в стране ядерного оружия.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил, что при таком развитии событий Литва может исчезнуть в случае начала военного конфликта.