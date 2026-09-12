Варвикко: Финляндия сняла с себя ответственность за ввоз ЯО в страну

Финляндия сняла с себя ответственность за размещение ЯО на своей территории Варвикко: Финляндия сняла с себя ответственность за ввоз ЯО в страну

Москва12 сен Вести.Финляндия изменила закон и сняла с себя юридическую ответственность за транзит ядерного оружия (ЯО) через свою территорию, заявил председатель финской общественной организации Naapuriseura Яури Варвикко в интервью РИА Новости.

Таким образом, Финляндия не намерена контролировать внутренний транзит ЯО другими странами НАТО.

Теперь ничто не мешает, например, США временно перевозить ЯО на своих кораблях или самолетах через воздушное или морское пространство Финляндии. Однако поправка к закону позволяет финским властям снять с себя юридическую ответственность в этом вопросе приводит РИА Новости слова Варвикко

Изменение закона освобождает власти Финляндии от необходимости вмешиваться и отвечать юридически за то, что какая‑либо ядерная страна НАТО начнет перевозить ЯО транзитом через территорию Финляндии в мирное или военное время.

Финляндия и раньше не могла проводить проверки, но теперь она получает возможность избежать юридической ответственности в этом вопросе еще раз подчеркнул Варвикко

Такое изменение закона является признаком зависимого положения Финляндии. Страна теряет самостоятельность, а ее возможности принимать собственные решения в случае военного кризиса заметно сокращаются, пояснил политик.

Парламент Финляндии одобрил поправки, отменяющие запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ЯО на территории страны.

Директор Первого европейского департамента МИД Артем Студенников заявил, что Россия примет адекватные и эффективные меры в ответ на решение Финляндии отменить запрет на ввоз и размещение ЯО.