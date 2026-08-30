МИД: Россия ответит на решение Финляндии о размещении ядерного оружия МИД: РФ ответит на решение Финляндии разрешить размещение ядерного оружия

Москва30 авг Вести.Россия примет адекватные и эффективные меры в ответ на решение Финляндии отменить запрет на ввоз и размещение ядерного оружия, заявил директор Первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников в интервью агентству РИА Новости.

Он подчеркнул, что конкретные меры реагирования относятся к компетенции Минобороны РФ, но новая ситуация в сфере безопасности будет учитываться при военном планировании.

Могу лишь сказать: никто не должен сомневаться, что такие меры будут приняты, они будут адекватны угрозам и эффективны подчеркнул Студенников

Дипломат отметил, что отказ Финляндии от политики неприсоединения к военным союзам после вступления в НАТО не укрепляет ее безопасность, а, напротив, повышает риски, особенно в случае агрессивных действий альянса против России.

Парламент Финляндии в июне одобрил поправки, отменяющие запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории страны.