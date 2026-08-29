В МИД заявили об ответе на пересмотр Финляндией сделок россиян с недвижимостью МИД: РФ ответит Финляндии на пересмотр сделок россиян с недвижимостью

Москва29 авг Вести.Россия адекватно ответит в случае пересмотра Финляндией сделок граждан РФ с недвижимостью. Об этом заявил директор первого Европейского департамента МИД России Артем Студенников в интервью РИА Новости.

Дипломат напомнил, что Хельсинки неоднократно показывал свое равнодушие по отношению к правам россиян. По его словам, показательным было введение в прошлом году полного запрета на покупку в Финляндии недвижимости российскими гражданами, "что трудно расценивать иначе как дискриминацию по национальному признаку".

В этих условиях нельзя исключать и новых конфронтационных шагов с финской стороны. Без ответа они не останутся. Будем реагировать адекватно, исходя из наших национальных интересов заявил Студенников

Ранее сообщалось, что регионы на востоке Финляндии могут столкнуться с оттоком населения, преимущественно задействованного в сфере туризма, из-за закрытия границы с Россией.