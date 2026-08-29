В Финляндии опасаются оттока населения из-за закрытия границы с Россией

Финляндия сталкивается с последствиями закрытия границы с Россией В Финляндии опасаются оттока населения из-за закрытия границы с Россией

Москва29 авг Вести.Близкие к российской границе регионы Финляндии рискуют столкнуться с оттоком населения, преимущественно задействованного в сфере туризма. Об этом РИА Новости рассказал глава финской общественной организации Naapuriseura Яури Варвикко.

Риск оттока граждан возникает из-за закрытия границы с РФ и отсутствия российских туристов, объяснил эксперт.

Сокращение рабочих мест в сфере туризма и торговли угрожает ускорить отток населения из регионов и повысить уровень безработицы прокомментировал Варвикко последствия закрытия границы

По его словам, безработица во многих восточных регионах Финляндии близится к показателю в 20%, в то время как на западе страны ее уровень вдвое ниже.

Российско-финская граница была закрыта в ноябре 2023 года по решению властей Финляндии.

Ранее военкор Кости Хейсканен предположил, что Финляндия закрыла границу для того, чтобы подготовиться к потенциальному вооруженному конфликту.