В Финляндии назвали катастрофой закрытие границы с Россией Экс-депутат Туртиайнен: закрытие границы с РФ стало катастрофой для Финляндии

Москва26 июл Вести.Закрытие границы с Россией стало катастрофой для Финляндии и ее экономики. На это указал переехавший в РФ экс-депутат финского парламента и основатель партии "Власть принадлежит народу" Ано Туртиайнен. Его слова приводит РИА Новости.

Закрытие границы стало катастрофой для граждан Финляндии и ее экономики. Все причины, по которым это сделано, – лишь отговорки и провокация сказал он

Собеседник агентства добавил, что приказы на выполнение таких шагов идут с Запада, марионеточным государством которого является Финляндия. По мнению Туртиайнена, он будет разочарован положением дел в своей стране, если посетит ее.

Российско-финская сухопутная граница полностью закрыта для туристического и частного автомобильного сообщения с конца 2023 года по решению властей Финляндии. Как заявлял в мае этого года президент республики Александр Стубб, североевропейская страна пока не готова открывать границу с Россией.