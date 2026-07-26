Москва26 июлВести.Закрытие границы с Россией стало катастрофой для Финляндии и ее экономики. На это указал переехавший в РФ экс-депутат финского парламента и основатель партии "Власть принадлежит народу" Ано Туртиайнен. Его слова приводит РИА Новости.
Закрытие границы стало катастрофой для граждан Финляндии и ее экономики. Все причины, по которым это сделано, – лишь отговорки и провокациясказал он
Собеседник агентства добавил, что приказы на выполнение таких шагов идут с Запада, марионеточным государством которого является Финляндия. По мнению Туртиайнена, он будет разочарован положением дел в своей стране, если посетит ее.
Российско-финская сухопутная граница полностью закрыта для туристического и частного автомобильного сообщения с конца 2023 года по решению властей Финляндии. Как заявлял в мае этого года президент республики Александр Стубб, североевропейская страна пока не готова открывать границу с Россией.