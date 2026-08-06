Москва6 авгВести.Экономика Восточной Финляндии пришла в упадок после прекращения туристических поездок граждан России и закрытия пограничных пунктов пропуска. Об этом сообщает портал Euractiv.
...Самым большим ударом для региона стало исчезновение российских туристов, которые когда-то играли важнейшую роль в экономикеговорится в статье портала
По данным издания, спустя несколько лет после фактического закрытия восточной границы населенные пункты в Восточной Финляндии так и не смогли компенсировать потери.
Владельцы гостиниц и представители местного бизнеса отмечают значительное снижение доходов. По словам владельца одного из приграничных отелей Янне Хяннинена, финские туристы продолжают приезжать в регион, однако тратят заметно меньше средств, чем гости из России.
Как пишет Euractiv, последствия ощущают и местные фермеры, которые ранее закупали в России более доступные известь, торф и топливо. После прекращения таких поставок им пришлось перейти на более дорогие альтернативы, что увеличило издержки.
Издание отмечает, что на фоне сокращения экономической активности жители все чаще покидают регион в поисках работы, а промышленное развитие Восточной Финляндии замедляется.
Финляндия ограничила въезд российских туристов осенью 2022 года, а в 2023 году закрыла автомобильные пункты пропуска на границе с Россией.
Ранее в Финляндии признали ущерб, нанесенный городам, в частности, Иматре, из-за закрытия границы с РФ.