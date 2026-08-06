Экономика Восточной Финляндии оказалась в упадке без туристов из России Euractiv: экономика Восточной Финляндии страдает без российских туристов

Москва6 авг Вести.Экономика Восточной Финляндии пришла в упадок после прекращения туристических поездок граждан России и закрытия пограничных пунктов пропуска. Об этом сообщает портал Euractiv.

...Самым большим ударом для региона стало исчезновение российских туристов, которые когда-то играли важнейшую роль в экономике говорится в статье портала

По данным издания, спустя несколько лет после фактического закрытия восточной границы населенные пункты в Восточной Финляндии так и не смогли компенсировать потери.

Владельцы гостиниц и представители местного бизнеса отмечают значительное снижение доходов. По словам владельца одного из приграничных отелей Янне Хяннинена, финские туристы продолжают приезжать в регион, однако тратят заметно меньше средств, чем гости из России.

Как пишет Euractiv, последствия ощущают и местные фермеры, которые ранее закупали в России более доступные известь, торф и топливо. После прекращения таких поставок им пришлось перейти на более дорогие альтернативы, что увеличило издержки.

Издание отмечает, что на фоне сокращения экономической активности жители все чаще покидают регион в поисках работы, а промышленное развитие Восточной Финляндии замедляется.

Финляндия ограничила въезд российских туристов осенью 2022 года, а в 2023 году закрыла автомобильные пункты пропуска на границе с Россией.

Ранее в Финляндии признали ущерб, нанесенный городам, в частности, Иматре, из-за закрытия границы с РФ.