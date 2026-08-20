МИД: РФ ответит на враждебные выпады Финляндии в виде поставок оружия Украине

Захарова заявила об ответе России на поставки Финляндией вооружения ВСУ МИД: РФ ответит на враждебные выпады Финляндии в виде поставок оружия Украине

Москва20 авг Вести.Москва ответит на враждебные выпады Финляндии в виде поставок вооружения Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, реакция последует в полном соответствии с российскими национальными интересами.

Финское вооружение, пересекая украинскую границу, автоматически становится законной целью для Вооруженных сил Российской Федерации​​​. Ни один враждебный выпад Хельсински не останется без ответа сказала Захарова на брифинге

Ранее сообщалось, что финская компания Innokas собирается запустить в Финляндии производство беспилотников на основе украинских технологий и поставлять эти дроны для нужд ВСУ.