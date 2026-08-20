Москва20 авгВести.Москва ответит на враждебные выпады Финляндии в виде поставок вооружения Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, реакция последует в полном соответствии с российскими национальными интересами.
Финское вооружение, пересекая украинскую границу, автоматически становится законной целью для Вооруженных сил Российской Федерации. Ни один враждебный выпад Хельсински не останется без ответасказала Захарова на брифинге
Ранее сообщалось, что финская компания Innokas собирается запустить в Финляндии производство беспилотников на основе украинских технологий и поставлять эти дроны для нужд ВСУ.