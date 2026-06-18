Москва18 июнВести.Россия даст решительный и разрушительный ответ в случае агрессии со стороны любого государства – члена НАТО. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в четверг.
Дипломат призвала не сомневаться в серьезности намерений России. Она также подчеркнула, что потенциальному противнику не помогут никакие оборонительные средства.
В очередной раз хочу подчеркнуть, что в случае агрессии со стороны любого государства НАТО на любой российский регион, ни у кого не должно быть никаких сомнений, ответ с нашей стороны для инициаторов этой безумной авантюры будет решительным и разрушительным для нихсказала Захарова
Она назвала безответственными и чудовищными недавние заявления командующего ВВС ФРГ Хольгера Нойманна о готовности нанести "сокрушительные удары" по России в случае конфликта. По ее словам, это лишь очередное свидетельство агрессивной природы альянса.
Ранее Нойманн заявил, что немецкие ВВС готовы к нанесению ударов по Калининграду, Санкт-Петербургу, Кольскому полуострову и Черному морю.