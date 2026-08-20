Москва20 авгВести.Финская компания Innokas собирается запустить в Финляндии производство беспилотников на основе украинских технологий и поставлять эти дроны для нужд ВСУ, сообщает финский телерадиовещатель Yle.
Представители Innokas в рамках инициативы Build with Ukraine заключили соглашение с украинским производителем дронов Airlogix. Согласно договоренности, дроны на основе украинских беспилотных технологий будут производить в Финляндии.
Наша задача — помочь расширить производство беспилотных летающих систем в Финляндии и увеличить объём техники, поставляемой Украинезаявил гендиректор Innokas Янне Костамо
По его словам, в компании рассматривают это партнёрство как практический вклад в поддержку Украины.
Отмечается, что Украина уже применяла дроны Airlogix в боевых действиях.
Ранее в МИД России раскритиковали планы Латвии наладить совместное с Украиной производство дронов близ российской границы, оценив такие действия как провокацию.