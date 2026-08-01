Профессор Малинен предупредил Финляндию о рисках из-за дронов для Украины

Финский профессор назвал ошибкой производство дронов для Украины Профессор Малинен предупредил Финляндию о рисках из-за дронов для Украины

Москва1 авг Вести.Финляндия допустила серьезную ошибку, разрешив производить ударные беспилотники для Украины на своей территории, считает профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен. Об этом он написал в соцсети X.

По его словам, Хельсинки также ошибочно рассчитывал на защиту со стороны США и отказался от нейтралитета.

Все эти объекты являются законными целями для России. Вместо того чтобы оставаться нейтральными, мы снова выбрали проигрывающую сторону заявил Малинен

Ранее бывший депутат финского парламента Ано Туртиайнен объяснил, что граждан Финляндии под влиянием пропаганды готовят к военному конфликту с Россией. Политик уверен, что жителям внушили страх.