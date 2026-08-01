Москва1 авгВести.Финляндия допустила серьезную ошибку, разрешив производить ударные беспилотники для Украины на своей территории, считает профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен. Об этом он написал в соцсети X.
По его словам, Хельсинки также ошибочно рассчитывал на защиту со стороны США и отказался от нейтралитета.
Все эти объекты являются законными целями для России. Вместо того чтобы оставаться нейтральными, мы снова выбрали проигрывающую сторонузаявил Малинен
Ранее бывший депутат финского парламента Ано Туртиайнен объяснил, что граждан Финляндии под влиянием пропаганды готовят к военному конфликту с Россией. Политик уверен, что жителям внушили страх.