Москва15 маяВести.Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен призвал Финляндию к разрыву всех связей с Киевом. Так он прокомментировал инцидент с дроном Вооруженных сил Украины (ВСУ), который оказался в воздушном пространстве страны утром 15 мая.
На своей странице в соцсети X профессор обратился к премьер-министру Финляндии Петтери Орпо.
Поймите, Петтери Орпо, когда первый украинский беспилотник взорвется в Финляндии, вам нужно будет разорвать все связи с Украинойговорится в публикации
Малинен также заявил, что Хельсинки должны перестать спонсировать Украину. Если власти страны продолжат это делать, "полностью коррумпированный киевский режим" станет ее врагом.