Малинен: Хельсинки должны разорвать связи с Киевом после инцидента с БПЛА

Москва15 мая Вести.Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен призвал Финляндию к разрыву всех связей с Киевом. Так он прокомментировал инцидент с дроном Вооруженных сил Украины (ВСУ), который оказался в воздушном пространстве страны утром 15 мая.

На своей странице в соцсети X профессор обратился к премьер-министру Финляндии Петтери Орпо.

Поймите, Петтери Орпо, когда первый украинский беспилотник взорвется в Финляндии, вам нужно будет разорвать все связи с Украиной говорится в публикации

Малинен также заявил, что Хельсинки должны перестать спонсировать Украину. Если власти страны продолжат это делать, "полностью коррумпированный киевский режим" станет ее врагом.