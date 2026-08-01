Финнов готовят воевать с Россией Экс-депутат Туртиайнен: финнов готовят к конфликту с Россией из-за пропаганды

Москва1 авг Вести.Граждан Финляндии под влиянием пропаганды подготавливают к военному конфликту с Россией. Об этом заявил бывший депутат финского парламента, основатель партии "Власть принадлежит народу" Ано Туртиайнен.

В разговоре с РИА Новости политик рассказал, что пытался открыть согражданам глаза на происходящее, но безуспешно.

Я пытался сказать им, что Россия не собирается ни на кого нападать, это все пропаганда, но все стало еще хуже, когда СМИ создали этот нарратив, запугали и внушили [населению] страх сказал Туртиайнен

Туртиайнен был депутатом парламента Финляндии с 2019 по 2023 год. С конца 2025 года он и его супруга живут в России.