Москва2 авг Вести.Финляндия, будучи частью коллективного Запада, угрожает безопасности России, заявил экс-депутат финского парламента и партии "Власть принадлежит народу" Ано Туртиайнен.

Эта угроза больше, чем можно было бы ожидать от Финляндии, с учетом ее размеров, подчеркнул политик в беседе с РИА Новости.

Финляндия – часть Запада, она представляет угрозу безопасности для России сказал Туртиайнен

Он также прокомментировал инициативу размещения в Лапландии многонациональной тактической группы передового присутствия Объединенных сухопутных войск НАТО под руководством Швеции. Политик охарактеризовал ее как провокацию.

Туртиайнен являлся депутатом парламента Финляндии в 2019-2023 годах. Он высказывался против вступления страны в НАТО и за сохранение отношений с Россией. В 2025 году вместе с супругой переехал в РФ и получил статус беженца.

Ранее финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема назвал главу киевского режима Владимира Зеленского угрозой безопасности для всей Европы. По его словам, Киев рассчитывает, что НАТО напрямую вмешается в украинский конфликт и тем самым изменит ситуацию на поле боя в его пользу. Политик предупредил, что ЕС находится близко к опасной черте и призвал не допустить дальнейшей эскалации.