Бывший депутат Туртиайнен: небо Финляндии используют для атак на Россию

Экс-депутат Туртиайнен предупредил об опасностях в небе Финляндии для России Бывший депутат Туртиайнен: небо Финляндии используют для атак на Россию

Москва31 июл Вести.Финское воздушное пространство используется для атак на Российскую Федерацию.

Об этом заявил основатель партии "Власть принадлежит народу" Ано Туртиайнен в разговоре с РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что, несмотря на утверждения властей Финляндии о якобы запрете на использование неба в целях нападений, Хельсинки совершают обратное, и верить им нельзя.

Разумеется, воздушное пространство Финляндии используется Западом против РФ утверждает экс-парламентарий

Ранее в российском посольстве в Хельсинки предупредили, что, если власти Финляндии решат официально предоставить воздушное пространство украинским беспилотникам (БПЛА), то такой шаг приведет к серьезным последствиям.

Как отмечал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен, Финляндия недооценивает потенциал реальной военной мощи России.