Москва31 июлВести.Финское воздушное пространство используется для атак на Российскую Федерацию.
Об этом заявил основатель партии "Власть принадлежит народу" Ано Туртиайнен в разговоре с РИА Новости.
Депутат подчеркнул, что, несмотря на утверждения властей Финляндии о якобы запрете на использование неба в целях нападений, Хельсинки совершают обратное, и верить им нельзя.
Разумеется, воздушное пространство Финляндии используется Западом против РФутверждает экс-парламентарий
Ранее в российском посольстве в Хельсинки предупредили, что, если власти Финляндии решат официально предоставить воздушное пространство украинским беспилотникам (БПЛА), то такой шаг приведет к серьезным последствиям.
Как отмечал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен, Финляндия недооценивает потенциал реальной военной мощи России.